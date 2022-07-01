Муфтии Северного Кавказа призвали мусульман поставить заслон западной лжи

1 июл. 18:45

Главы духовных управлений мусульман Северного Кавказа выступили с призывом объявить "духовную борьбу" против недостоверной и порочащей Россию информации.

"Противостояние западных стран и России – это не только нападки и введение санкций против нас. Это целый поток лживой чернухи, которую через СМИ и разного рода блогеров западные страны вываливают на россиян. Этой волне должен быть противопоставлен заслон. Мусульмане должны объявить ни много ни мало духовную борьбу всему этому", - заявил руководитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, передает РИА Новости.

"Мы говорим о разъяснительной работе среди молодежи, патриотической работе, а со стороны муфтиев – четкой работе, в том числе, проповедей, отражающих действительность сегодняшнего дня", - сказал Бердиев.

В этом направлении подразумевается тесное общение с федеральными и региональными СМИ, широкая просветительская работа в российском обществе о ценностях ислама, - считает муфтий Северной Осетии-Алании Хаджимурат Гацалов. "Фейковые сообщения о России – это настоящая война, пусть и информационная, но война. Надо уметь отвечать противнику", - заявил Гацалов.

Мусульмане России призваны защищать друг друга, независимо от конфессиональной или национальной принадлежности, - отметил председатель "Международной исламской миссии" Шафиг Пшихачев. "Борьба с фейками – это защита соотечественников, защита Родины. Этому и призывает мусульманская религия", - поведал Пшихачев.