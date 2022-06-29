Курорты Кавказа ждут специалистов в сфере туризма и гостеприимства

29 июн. 12:51

Количество вакансий в сфере туризма и гостеприимства в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) увеличилось на 27%, по количеству вакансий лидируют Ставропольский край, Дагестан и Северная Осетия, - сообщили сегодня по итогам исследования рынка труда в сфере туризма и гостеприимства на Северном Кавказе в сервисе по поиску работы HeadHunter.

"В мае в СКФО было открыто более 300 вакансий в сфере туризма и гостеприимства - это почти на треть (27%) больше, чем месяцем ранее. Сейчас в регионе более 320 актуальных предложений о работе в этой сфере, причем более трети (35%) из них подходят для сотрудников без опыта работы", - рассказали в сервисе, передает ТАСС.

Наиболее востребованы повара, шеф-повара и сотрудники кухни, официанты, бармены, специалисты по размещению гостей, управляющие, а также специалисты по продаже и организации туров. По количеству предложений лидируют Ставрополь, Махачкала, Владикавказ, Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды, Невинномысск, Железноводск и Дербент.

Несмотря на то, что за последние месяцы конкуренция за вакансии в Северо-Кавказском федеральном округе выросла, сфера туризма и гостеприимства по-прежнему испытывает дефицит кадров - на одну вакансию здесь приходится лишь 2,5 резюме, что говорит о нехватке сотрудников.