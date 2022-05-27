Ильхам Алиев: карабахский конфликт урегулирован, Армении придется с этим смириться

27 мая. 16:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армении придется смириться с урегулированием карабахского конфликта.

"Карабахский конфликт урегулирован. Мы решили этот вопрос, и весь мир принимает это, хочет того Армения или нет. Что касается административной единицы под названием "Нагорный Карабах", то на территории Азербайджана подобной единицы не существует. Слова "Нагорный Карабах" нет в лексиконе международных организаций, и недавняя встреча в Брюсселе лишний раз это показала. Правда, Армения в очередной раз подняла этот вопрос и, как говорится, бьется головой о стенку, но такова реальность, и с ней ей надо смириться", - сказал он на встрече с жителями села Агалы Зангиланского района.

Глава государства подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ завершила свою деятельность. "Наступил постконфликтный период, в котором мы диктуем повестку дня и добились того, чего хотели в течение полутора лет после войны. То, о чем я говорил, уже достигнуто, или достигается", - сообщил Алиев.

Также президент отметил, что делимитация границы Азербайджана и Армении положит конец территориальным претензиям двух государств. По его словам, повестка Баку принята за основу всеми ведущими международными организациями.

"Я говорил, что мы должны определить границы с Арменией. Армения от этого отказывалась в течении полтора лет. И какой же результат? 24 мая состоялось первое заседание комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, которое имеет важное значение", - напомнил он.

Алиев считает, что заседание комиссии важно, как с точки зрения определения границ, "поскольку Ереван также оккупировал и границу", а с другой стороны, это автоматически ставит конец территориальным претензиям к Баку, выдвигаемые "реваншистскими и фашистскими силами в Армении". "Если мы определяем границы, то о каком статусе "Нагорного Карабаха" может идти речь?!", - задался вопросом Алиев.

Глава государства еще раз напомнил, что Карабахская зона является территорией Азербайджана, и весь мир это признает.

Касаемо проживания армян в Азербайджане, Алиев подчеркнул, что Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна, поэтому не видит в этом вопросе никаких проблем.

"В Азербайджане комфортно проживают и пользуются всеми правами представители всех народов. В Азербайджане никогда не было и не будет дискриминации по национальному и религиозному признаку. Поэтому права и безопасность проживающих в Азербайджане армян также важны, как и безопасность и права других народов, проживающих в Азербайджане", - сказал Алиев, добавив, что "здесь нет особых привилегий".

Также Ильхам Алиев еще раз заявил о необходимости подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. "Потому что мирное соглашение означает взаимное признание территориальной целостности стран. Но в результате мы этого добились, и Азербайджан уже определил состав своей рабочей группы", - подытожил президент.