Вашингтон потребовал от Киева не стрелять из американского оружия по России

26 мая. 23:23

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщает о предупреждении, которое сделали США Украине в связи с обстрелами российских приграничных территорий.

Источники сообщают, что Вашингтон видит в таких ударах риски эскалации ситуации за пределы Украины. Особенно Пентагон и Белый дом обеспокоены тем, что ВСУ стреляет по России из американского оружия.

"У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать им руки в использовании того, что мы им даем", - цитирует агентство одного из представителей американских властей.

Напомним, что официально текущая военная помощь США Украине составляет $3,9 млрд.