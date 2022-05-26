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Вашингтон потребовал от Киева не стрелять из американского оружия по России

Вашингтон потребовал от Киева не стрелять из американского оружия по России

Агентство Reuters, ссылаясь на источники в Вашингтоне, сообщает о предупреждении, которое сделали США Украине в связи с обстрелами российских приграничных территорий.

Источники сообщают, что Вашингтон видит в таких ударах риски эскалации ситуации за пределы Украины. Особенно Пентагон и Белый дом обеспокоены тем, что ВСУ стреляет по России из американского оружия.

"У нас есть опасения по поводу эскалации, и в то же время мы не хотим устанавливать географические ограничения или слишком связывать им руки в использовании того, что мы им даем", - цитирует агентство одного из представителей американских властей.

Напомним, что официально текущая военная помощь США Украине составляет $3,9 млрд.

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