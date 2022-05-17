Ильхам Алиев поздравил президента Казахстана с днем рождения и пригласил его в Азербайджан

17 мая. 11:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поздравил его с днем рождения.

Ильхам Алиев пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

"Подчеркнув успешное развитие двусторонних дружественных отношений между двумя странами в различных сферах, главы государств выразили уверенность в том, что связи будут расширяться и впредь", - пишет АЗЕРТАДЖ.

Президенты также обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества и вопросах, представляющих взаимный интерес.

Кроме того, Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Азербайджан с официальным визитом и приглашение было с благодарностью принято.