Стал известен средний размер пенсии в Казахстане

17 мая. 10:47

В Минтруда Казахстана назвали средний размер пенсии в республике.

"Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на первое мая составил 105 193 тенге (около 16,5 тыс рублей)", - информирует ведомство.

В Минтруда уточнили, что численность пенсионеров в Казахстане на 1 мая 2022 года составляет 2 млн 245 тыс человек.

Государственная базовая пенсионная выплата с 1 июля 2018 года назначается в Казахстане каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе