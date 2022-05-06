Ташкент примет киберспортивный чемпионат стран-членов ШОС

6 мая. 0:27

Чемпионат по дисциплинам CS:GO и DOTA 2 среди студентов стран-членов ШОС пройдет в первом в Узбекистане IT Park, мероприятие называется SCO STUDENTS CUP и состоится при поддержке министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, а также ассоциации киберспорта Узбекистана, сообщает пресс-служба IT Park.

Турнир будет длиться четыре дня и пройдет в рамках саммита ШОС. В соревнованиях примут участие чемпионы государств-членов по CS:GO и DOTA 2.

Сейчас узбекские студенты до 7 мая могут подать заявку на участие в квалификационном турнире SCO Students Cup: Uzbekistan Qualification, он состоится в Ташкенте с 7 по 15 мая.

По итогам соревнований определят геймеров, которые представят Узбекистан на международном турнире. Призовой фонд чемпионата составит почти $18 тыс или 200 млн сумов.