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Уже летом в Крыму заработают первые модульные отели

Уже летом в Крыму заработают первые модульные отели

Власти Крыма уже в нынешнем году планируют построить первые четыре легковозводимых модульных отеля - они появятся на западе, востоке и южном берегу полуострова, - сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Есть высокие шансы, что уже в этом году наших туристов будут принимать новые модульные красивые современные гостиницы", - рассказал Волченко, передает РИА Новости.

Для Крыма этот проект означает обустройство общественных курортных пространств, новые точки притяжения, и, конечно, дополнительные рабочие места.

Ранее о том, что правительство РФ выделит 19 регионам на строительство быстровозводимых отелей 4 млрд рублей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Крым на эти цели получит 300 млн рублей.

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