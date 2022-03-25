Аренду сельскохозяйственных земель упростили в Узбекистане

25 мар. 23:39

Жителям Узбекистана больше не понадобится разрешение хокима для аренды сельскохозяйственных земельных участков, такое сообщение распространила пресс-служба Минюста страны.

В нем говорится, что соответствующий указ президент Шавка Мирзиеев подписал 24 марта.

Ранее для заключения договора аренды требовалось разрешение хокима.

Помимо этого, трудовым мигрантам, вернувшимся из-за границы после 1 марта нынешнего года, в первую очередь предложат арендовать землю для дехканского хозяйства, пишет Sputnik Узбекистан.