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Москва не видит необходимости в вывозных рейсах из Ирана

Москва не видит необходимости в вывозных рейсах из Ирана

Необходимости в организации эвакуационных рейсов для россиян из Ирана нет, сообщил на пресс-конференции посол РФ в ИРИ Леван Джагарян.

"Мы надеемся, что полеты авиакомпанией Mahan Air дважды в неделю продолжат осуществляться. Поэтому нет никакой необходимости в эвакуации россиян", - цитирует его ТАСС.

Глава дипмиссии уточнил, что по официальной информации рейсы "Аэрофлота" в Иран приостановлены до конца следующего месяца.

Напомним, накануне флагманский российский перевозчик приостановил все международные рейсы, кроме полетов в Минск.

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