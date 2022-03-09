Москва не видит необходимости в вывозных рейсах из Ирана

9 мар. 17:12

Необходимости в организации эвакуационных рейсов для россиян из Ирана нет, сообщил на пресс-конференции посол РФ в ИРИ Леван Джагарян.

"Мы надеемся, что полеты авиакомпанией Mahan Air дважды в неделю продолжат осуществляться. Поэтому нет никакой необходимости в эвакуации россиян", - цитирует его ТАСС.

Глава дипмиссии уточнил, что по официальной информации рейсы "Аэрофлота" в Иран приостановлены до конца следующего месяца.

Напомним, накануне флагманский российский перевозчик приостановил все международные рейсы, кроме полетов в Минск.