В свое время с именем Владимира Зеленского связывались надежды на реализацию Минских договоренностей, которые должны были преодолеть политический кризис на юго-востоке Украины. В Армении с именем Никола Пашиняна, далекого от структур оккупационной власти, связывали надежды на урегулирование карабахского конфликта. В Грузии Михаил Саакашвили олицетворял молодое поколение политиков, готовых реформировать все сферы. Все эти политики стремились осуществить ускоренную вестернизацию/европеизацию своих стран в ущерб их культурно-исторической парадигме.

Зеленский, Пашинян и Саакашвили пришли к власти благодаря многообещающим лозунгам. Все они были готовы бросить вызов хроническим внутриполитическим проблемам и демонстрировали решимость во внешней политике. Любая инициатива новых лидеров широко освещалась в СМИ. Политическая переориентация Украины, Армении и Грузии, по мнению реформаторов, должна была быть оценена в твердой европейской/американской валюте. Зеленский говорил о непопулярности политики своего предшественника Петра Порошенко в отношении западного капитала на территории Украины. Саакашвили проводил реформы с оглядкой на структуры ЕС и США. Пашинян вовлекал в свою команду членов зарубежной армянской диаспоры Америки и Европы.

Но Грузия, Армения и Украина - республики постсоветского пространства, и игнорировать интересы России здесь невозможно. Российская дипломатия стремится обеспечить региональную стабильность и безопасность, которую не могут гарантировать западные политики. Демонстративное сближение военных структур Грузии и Украины с соответствующими структурами НАТО поставило под сомнение подлинность миролюбивой добрососедской риторики Зеленского и Саакашвили. Масла в огонь подлила позиция украинского лидера в отношении многомиллионной русской общины в ходе обсуждения скандального закона о коренных народах. Пашинян, придя к власти, без колебаний арестовал генерального секретаря ОДКБ генерала Юрия Хачатурова, опрометчиво заявив "Карабах – это Армения. И точка, перечеркнул, в том числе, и многолетнюю дипломатическую работу российского МИДа.

Молодое поколение постсоветских популистов рассчитывало на поддержку западных институтов власти. Попытка форсировать решение абхазского и югоосетинского вопросов, по мнению Саакашвили, должна была быть прикрыта структурами НАТО, а в случае провала - предотвратить вмешательство России. Однако Запад признал ответственность Саакашвили за военную агрессию против бывших грузинских автономий. Разговоры о "грязной бомбе" и предложения возобновить ядерную программу Украины тоже не нашли поддержки среди лидеров Евросоюза. Едва ли кто-то в ЕС хотел видеть государство с ядерным оружием в центре Европы.

Саакашвили, Пашинян и Зеленский до последнего клялись, что будут вести войну до победного конца, поглядывая в сторону своих идеологических кураторов. Теперь Зеленский заявляет о предательстве Запада. В результате разгрома Армении в войне за Карабах Пашинян благодарит Москву за ее вмешательство и проведение миротворческой миссии. После нескольких лет странствий Саакашвили добровольно сдается на милость грузинской Фемиде, справедливо полагая, что за пределами Грузии ему нет места.

Разделяя свои народы на революционеров и коррупционеров, патриотов и агентов зарубежных разведок, русофилов и русофобов современные постсоветские политики западного образца способствовали живучести блокового мышления, которое никуда не испарилось после распада СССР...

Продолжение следует