Российские туристы отказываются от отдыха в Сочи

25 фев. 17:51

Ограничение авиасообщения с городами юга России сказалось на отдыхе россиян: они отменяют брони в отелях сочинских курортов на мартовские праздники.

"По отелям "Роза Хутор" количество отмен бронирований на мартовские праздники в настоящий момент не превышает 10-15%. Курорт готов предоставлять по запросам гостей возможность пролонгировать проживание в отелях со скидкой 30% на номер", - , - рассказали в пресс-службе курорт, передает "Интерфакс".

Число отмен бронирований на 4-8 марта не превышает 30%, речь идет как о прямых бронированиях, так и о продажах по линии туристических операторов и агентств.

В то же время на сегодняшний день на прием гостей в Сочи работает 649 средств размещения, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.