Ставропольской минеральной воды стало больше

21 фев. 21:12

Ставропольский край в минувшем 2021 году нарастил экспорт минеральной воды на 25%, - сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

"В 2021 году экспорт минеральной воды в натуральном выражении составил 68,5 тыс т. Меры поддержки экспортеров Ставрополья реализуются в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Продукция производителей минеральной воды Ставрополья была востребована в 25 странах мира, а ее основными покупателями стали Украина, Беларусь и Казахстан. Впервые минералку из Ставрополья стали покупать импортеры из Испании и Болгарии, - говорится в сообщении.