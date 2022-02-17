Молодого жителя Севастополя обвинили в экстремизме

17 фев. 11:01

В Севастополе мужчина подозревается в публикации экстремистских материалов в интернете, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

"Житель Севастополя, 2001 года рождения, разместил в сети интернет информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий в отношении представителей отдельных народов и лиц, объединенных по расовому признаку", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что молодой человек привержен праворадикальной идеологии. У него дома обнаружили предметы, похожие на прибор химической разведки, противогаз, гильзы, а также изображения свастики.

Подчеркивается, что его действия квалифицированы по части 2 статьи 280 УК РФ ("публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").