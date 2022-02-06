Водителей автобусов в КБР ждут полицейские проверки

6 фев. 18:05

Начиная с 7 февраля дорожные полицейские на территории Кабардино-Балкарии проведут комплекс оперативно-профилактических мероприятий для предупреждения, выявления и пресечения нарушений ПДД России, которые допускают водители автобусов.

Уточняется, что особое внимание правоохранители уделят легальности деятельности перевозчиков, наличию мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров, а также соблюдению времени труда и отдыха водителей.

Проверки продолжатся до 16 февраля.