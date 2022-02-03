Сервис "Яндекс.Еда" начал работать на курортах Красная Поляна и Роза Хутор

3 фев. 17:39

Отдых горнолыжных курортах Краснодарского края стал еще комфортнее, в горах начинает работать сервис доставки еды Яндекс.Еда. Ресторанные блюда будут доставлять ловкие сноубордисты.

В настоящее время заказы доставляют в отели и конкретные места около подъемников обычные курьеры. Вскоре заказы можно будет получать прямо на склонах, доставкой профессиональные райдеры на лыжах и сноубордах.

Яндекс.Еда работает на курортах Красной Поляны на высоте 540 и 960, а также на Роза Хуторе на высоте 560 и 1170.

"Внедрение современных цифровых сервисов – один из приоритетов курортов края. Мы активно развиваем сотрудничество с нашими партнерами для создания максимального комфорта отдыхающим", – указала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.