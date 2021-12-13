Полмиллиарда тонн нефти прокачано по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан

С момента запуска трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в Турцию и на мировые рынки по нему было направлено 500 млн т нефти, соответствующий пресс-релиз распространила британская компания BP.

Важная отметка была достигнута 12 декабря: в этот день 4922-й танкер Nordorse с нефтью SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) вышел из турецкого порта Джейхан в итальянский Триест (Италия).

"Экспорт нефти в размере 500 млн т является замечательной вехой, которая завершает 15 лет стабильной и эффективной работы БТД. По прошествии стольких лет трубопровод продолжает оставаться основной артерией экспорта энергоносителей в регионе", - цитирует регионального президента BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонса Sputnik Грузия.

В сообщении указано, что эффективность трубопровода за 15 лет, с 2006 года, увеличилась с 75% до 99,9%.