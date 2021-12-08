Константин Мержоев откроет в Ингушетии школу инструкторов

В Ингушетии может заработать школа инструкторов и гидов, руководить работой которой будет член экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Константин Мержоев.

"Я предложил провести в регионе школу инструкторов - это очень интересно и с точки зрения воспитания. Инструктор должен детально знать историю региона, его особенности, культуру, быть подготовленным физически, грамотным профессионалом своего дела. Повышение качества оказываемых услуг, в том числе инструкторами и гидами, позволит сделать республику более привлекательной для туристов, увеличить турпоток. Вся система, которая есть, я ее не только знаю, но и веду", - рассказал Мержоев, добавив, что в республике можно провести походы и даже экспедиции, передает ТАСС.

С 1 июля 2022 года в Ингушетии стартует аттестация гидов, экскурсоводов, инструкторов, и в экспертную комиссию пригласили Константина Мержоева, поскольку для туристической отрасли будет ценным его опыт и рекомендации, которыми он может поделиться, - рассказал председатель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.