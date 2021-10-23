Интеграция Южного Кавказа в интересах Грузии

Восстановление единого пространства Южного Кавказа помогло бы странам региона снизить зависимость от ближневосточной и европейской политики. Пока региональные государства не создадут свой уникальный формат сотрудничества, осуществление масштабных международных проектов будет затруднительным.

Потребность в создании единого интеграционного пространства наиболее ощутимо прослеживается в Грузии, поскольку это направление региональной политики способно оживить транзитный потенциал республики. Однако многое будет зависеть от адекватной оценки грузинскими политиками возможностей по созданию в регионе единой транспортной сети. Если Грузия и Абхазия сумеют прийти к общему знаменателю, началом интеграционного процесса станет открытие железнодорожного сообщения по территории бывшей абхазской автономии. Это запустит аналогичный процесс в Армении, которая будет замотивирована возобновить железнодорожное сообщение с Азербайджаном, открыв пусть на Нахчыван.

Тбилиси держит баланс в отношениях с Баку и Ереваном, поддерживает контакты с Турцией и Ираном. Правда, ИРИ находятся под санкциями Запада, что затрудняет углубление сотрудничества между Тбилиси и Тегераном. Отношения с Россией по-прежнему сложные, а евроинтеграция заметно буксует, поскольку Евросоюз не выделяет Грузию в пространстве Южного Кавказа.

Грузия далека от роли проводника мирных инициатив в регионе, уступая ее внерегиональным игрокам. Однако спустя некоторое время после окончания Второй Карабахской войны, Тбилиси выразил надежду стать региональным арбитром, несмотря на то, что сам имеет проблемы с Абхазией и Южной Осетией. На первый взгляд может показаться, что предложенная руководством Грузии инициатива была предвыборной акцией властей, поскольку она была озвучена с трибуны Генассамблеи ООН, а не на переговорах с соседями. Однако если принять во внимание то, что республике важно быть вовлеченной региональные инфраструктурные проекты, предложение о создании платформы для контактов между Арменией и Азербайджаном на высоком уровне не кажется чем-то эфемерным.