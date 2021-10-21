Владимир Путин: надеюсь, отношения между Азербайджаном и Арменией удастся выстроить в позитивном ключе

Баку и Ереван смогли остановить кровопролитие в Карабахе, отказавшись от сиюминутных интересов, сейчас же требуется создать условия для долгосрочного урегулирования в регионе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Во-первых, должен отдать должное политической мудрости и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении. Все-таки, несмотря на весь трагизм происходящих событий, им удалось подняться над сиюминутной политической конъюнктурой и принять очень ответственные решения. Я знаю, что, как ни странно, и в одной, и в другой стране есть претензии, они высказываются в отношении своих руководителей. Всегда есть политические силы, которые чем-то недовольны или считают, что можно было бы сделать лучше. Всегда возникает ответ: попробуйте сделать лучше. Все-таки президенту [Ильхаму] Алиеву и премьер-министру [Николу] Пашиняну удалось остановить кровопролитие", - подчеркнул он.

"Но дело не только в этом, хотя ничего важнее, кроме сохранения человеческих жизней, и быть не может, тем не менее, есть еще важный аспект, а именно: нужно создать условия долгосрочного урегулирования в регионе в целом. Эти условия могут быть созданы только в том случае, если обе стороны примут достигнутые договоренности как долгосрочные и с обеих сторон оценят преимущества - хочу это подчеркнуть - преимущества мирного сосуществования", - обратил внимание Владимир Путин.

"А в этом все заинтересованы. Азербайджан заинтересован в том, чтобы нормально осуществлялась связь с Нахичеванью, тоже заинтересован в том, чтобы разморозить коммуникации, это одна из первых задач, которая стоит перед Арменией, - наладить эффективную экономическую жизнь, эффективное взаимодействие в регионе, в том числе даже с Азербайджаном на будущее, в принципе, Армения в этом заинтересована, разморозить свои отношения с Турцией, придать им современный характер. И это и в одном и в другом случае должно привести к достижению главной цели - к созданию безопасного сосуществования двух государств и созданию условий для экономического развития", - заявил президент РФ.

"Возможно это сделать или нет? Возможно. Мы сделали все, что от нас зависит для того, чтобы кровопролитие было прекращено, но не только: наши миротворцы достойно исполняют свой долг. Уже свыше 50 тыс беженцев вернулось к своим родным местам. В целом удается сохранить ситуацию в зоне конфликта в том виде, в котором она есть. Нет никаких крупных боевых действий. Да, к сожалению, случаются инциденты. Да, к сожалению, даже иногда люди гибнут. Но, наверное, трудно себе представить совсем идеалистическую картину после стольких лет противостояния", - пояснил он.

"Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе. И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать. Здесь, пожалуй, нам больше никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Почему? Есть очень простые прагматичные вещи. Да карты потому что в Генштабе российской армии находятся. Карты, которые показывают, как проходила граница между советскими республиками в советский период. Основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон… Там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов. Где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять. Только бы это было признано, было понятно, что это выгодно обеим сторонам. Можно это сделать или нет? Можно", - уверенно сказал глава государства.

"Но, конечно, мы за то, чтобы найти и многосторонний формат. В том числе, скажем, активизировать работу Минской группы. Мы над этим работаем, в том числе и с нашими партнерами. Главное - добиваться главной цели: создания ситуации безопасности и будущего строительства отношений в позитивном ключе. Пока то, что мы ставили перед собой в качестве цели, в целом нам удается этого добиться", - подчеркнул российский лидер.

"Конечно, нужно смотреть в будущее, смотреть, что будет дальше. Дело не в том, что в соответствующей статье нашего Заявления предусмотрено возможное продление пребывания российского контингента. Разве дело в этом? Дело в том, чтобы выстроить отношения между двумя странами. Вот что самое главное. Надеюсь, нам удастся это сделать", - заключил Владимир Путин.