Ковидные ограничения на Северном Кавказе: запрет кальянов, массовых застолий и обязательная вакцинация не для всех

Ситуация с COVID-19 на Северном Кавказе в целом такая же тревожная, как и общефедеральная. Согласно данным Роспотребнадзора, смертность в семи республиках Северного Кавказа в последние сутки увеличилась в среднем на 0,6%, в стране – на 0,5%. Если в России в минувшие сутки от коронавируса умерло 1028 человек, то на Северном Кавказе – 142. Всего с начала пандемии в России умерло 226353 человек, из них жителей северокавказского региона 27135. В процентом отношении в обоих случаях это примерно одинаково печальные цифры.

Статистика борьбы с COVID свидетельствует, что характер болезни и борьбы с ней в РФ не имеют серьезных региональных особенностей. Ограничительные меры в субъектах Северного Кавказа также в принципе одинаковы, но есть и эксклюзивы – в Северной Осетии, например, запрещены массовые застолья численностью более ста человек, а в Кабардино-Балкарии отдельной строкой прописан запрет на курение кальяна в общественных местах (не только в кафе и ресторанах). Ингушетия в борьбе с коронавирусом фактически выразила недоверие всем другим российским регионам – вернувшимся в республику необходимо уйти на самоизоляцию. В Карачаево-Черкесии приостановлено совершение коллективных и пятничных намазов, но про службы в христианских храмах ничего не сообщается. Объединило все северокавказские субъекты требование носить в общественных местах маски и перчатки.

Есть и другие ограничительные тонкости в регионах Северного Кавказа, о которых необходимо знать приезжающим сюда людям.

Краснодарский край

С одной стороны Кубань остается крупнейшим в стране туристическим кластером, что сдерживает власти от серьезных запретов, с другой стороны приезжие могут существенно осложнить местную эпидемиологическую обстановку. Судя по статистике, в летний период в крае удалось избежать взрывной волны COVID, число заболевших осталось на общефедеральном уровне. Но девять нерабочих дней в начале ноября ставят перед краевыми властями серьезные задачи - на курорты вновь прилетят россияне, в тоже время осенняя погода будет больше располагать к отдыху в помещениях, чем на пляжах, что может увеличить число заболевших. Сейчас на Кубани действуют специальные правила заселения в гостиницы - при наличии QR-кода после вакцинации или выздоровления. Также граждане могут при заселении дать обязательство вакцинироваться в течение трех дней.

Ростовская область

Здесь также медицинский документ будет обязателен при заселении в гостиницу с 30 октября. Для посещения театров, кинотеатров, музеев, домов культуры, санаториев, СПА-салонов, бассейнов, аквапарков, цирков необходимо иметь сертификат о вакцинации, ПЦР-тест, или справку о наличии антител. В области закрыты детские игровые площадки, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры везде, где бы они не располагались. Студенты и учащиеся колледжей, техникумов должны приходить в учебные заведения только в масках.

Ставропольский край

Общепит в крае работает только на вынос или при электронной регистрации посещения. Общественно-культурные и спортивные заведения посещать можно лишь при электронной регистрации, заполняемость залов при этом не должна превышать 50%. Закрыты фудкорты и кинобары. Если житель Ставрополья вернулся из-за границы, ему необходимо уйти на самоизоляцию до получения ПЦР-теста.

Адыгея

В республике запрещены массовые мероприятия, но кроме тех, которые проводят органы власти. Введена обязательная вакцинация для госслужащих и сотрудников подведомственных учреждений, организаций здравоохранения, образования, социальной защиты. Общепит ночью здесь работает только на вынос. Введена удаленка для граждан с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Заселиться в гостиницы могут только люди с сертификатом о прививке, справкой о наличии антител или отрицательным тестом ПЦР.

Карачаево-Черкесия

Введена обязательная вакцинация для ряда социально значимых сфер. Залы на мероприятиях можно заполнять не более, чем на 50%. На дистанционную работу переведены 30% работников организаций всех форм собственности. Введен особый режим работы в ряде медицинских учреждений.

Кабардино-Балкария

Введен режим самоизоляции для пребывающих в республику граждан с признаками респираторных заболеваний. Обязательно должны вакцинироваться работники социально значимых сфер. Проведение массовых мероприятий возможно при заполняемости залов не более 50 человек. На удаленку в республике перевели людей с хроническими заболеваниями, старше 65 лет, беременных. Руководителям организаций дано право вводить удаленку для 40% сотрудников.

Северная Осетия

Глава республики распорядился об обязательной вакцинации всех чиновников и социальных работников. Запрещены все массовые мероприятия. Посещение театров, кинотеатров, концертных залов только при условии заполняемости залов не больше, чем на 50%. В ТЦ закрыты все фудкорты и детские комнаты.

Ингушетия

Всем работодателям рекомендовано обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников. Запрещено проведение массовых мероприятий. Общепиту нельзя работать ночью. Власти республики призвали ее жителей воздержаться от поездок за пределы РФ.

Чечня

Как и ожидалось, в этой республике ограничительные меры по профилактике COVID стали более строгими, чем в соседних субъектах. Мало куда здесь можно попасть без сертификата о вакцинировании, или ПЦР-теста, или справки о наличие антител. В частности, без них запрещены посещения госучреждений, заведений общепита, сферы услуг, торговых центров, общественных мероприятий. Залы заполнять можно, в зависимости от значимости мероприятия, на 15 – 50%. Обязательная вакцинация введена для работодателей и руководителей всех форм собственности, в том числе занятых обслуживанием населения.

Дагестан

Введены особый режим работы госучреждений, обязательная вакцинация сотрудников медицинских организаций. Заполняемость залов на мероприятиях разрешена не более, чем на 50%. Работа профессиональных спортивных фитнес клубов возможна при условии загрузки до 25%. Ночные клубы, дискотеки и другие развлекательные мероприятия запрещены с 0:00 до 06:00.

Но есть у различных ограничительных требований в субъектах Северного Кавказа и критики, считающие, что меры должны быть одинаковыми для всех россиян, при серьезном контроле за их исполнением.