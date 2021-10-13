Анталья примет выставку туристической индустрии

В конце октября в турецкой Анталье состоится выставка-ярмарка туристической индустрии. Мероприятие пройдет 27 и 28 числа в выставочном и конгресс-центре ANFAS Antalya Expo Center.

По словам председателя совета директоров GMT Fuarcilik Селчука Мерала, в выставке примут участие около 2 тыс представителей туроператоров и турагентств из 20 стран мира.

В рамках мероприятия будут организованы рабочие переговоры и панельные дискуссии. Кроме того, состоится вручение наград победителям фотоконкурса "Четыре времени года в Антальи".

Помимо этого, организаторы обещают устроить для участников и туристических агентств гала-ужин. Планируется также выступление ди-джея Burak Yeter, передает агентство Anadolu.