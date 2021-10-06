В Армавире заработает Музей космонавтики и авиации

В скором времени в кубанском Армавире появится собственный Музей космонавтики и авиации, - сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

Трехстороннее соглашение о создании в городе Музея в рамках первого астрофестиваля "Дотянуться до звезд" подписали администрация города, Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и Ассоциация музеев космонавтики России, - передает "АиФ-Юг".

Документ подписали председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка, герой РФ, летчик-космонавт Сергей Авдеев и мэр Армавира Андрей Харченко – они выразили готовность к сотрудничеству в создании музея и наполнении его экспонатами космической тематики, - говорится в сообщении.