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В Армавире заработает Музей космонавтики и авиации

В Армавире заработает Музей космонавтики и авиации

В скором времени в кубанском Армавире появится собственный Музей космонавтики и авиации, - сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

Трехстороннее соглашение о создании в городе Музея в рамках первого астрофестиваля "Дотянуться до звезд" подписали администрация города, Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и Ассоциация музеев космонавтики России, - передает "АиФ-Юг".

Документ подписали председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка, герой РФ, летчик-космонавт Сергей Авдеев и мэр Армавира Андрей Харченко – они выразили готовность к сотрудничеству в создании музея и наполнении его экспонатами космической тематики, - говорится в сообщении.

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Вестник Кавказа

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