Володин заявил об открытости политической системы России

Тот факт, что в Госдуму прошли сразу пять партий по спискам, говорит об открытости политической системы России, считает спикер нижней палаты парламента седьмого созыва Вячеслав Володин.

"Вот сложилось на протяжении нескольких уже избирательных циклов, что у нас четыре политические партии проходят, а здесь появилась пятая. Это говорит об открытости политической системы. Может появиться пятая, в будущем может появиться шестая, а может наоборот, быть меньше", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По мнению Володина, политическая система России является более открытой, чем в США и Великобритании. "Соединенные Штаты Америки - это вообще особая форма демократии, где две партии на протяжении уже даже не десятилетия, а более века удерживают власть в стране, как только появляется какая-то третья, они моментально делают все для того, чтобы ее не допустить", - заметил председатель Госдумы.

На выборах в Госдуму была высокая конкуренция - около 13 кандидатов на депутатское кресло, а в Германии, для сравнения, конкуренция на выборах составила 9 человек на место, в США - 8,5, в Великобритании - 5, а в Японии - 2,5. "Вот вам конкуренция. Она больше или меньше, чем у нас? Она у них меньше. Это факт, который никто не опровергнет", - заявил Володин.