Встреча с Путиным: Что толкает Лукашенко на интеграцию с Россией?

Владимир Путин и Александр Лукашенко 9 сентября проведут пятую встречу за год. На кону подписание важнейших документов. Что толкает белорусского президента на сближение с Россией и приведет ли его саммит с Путиным к реальным результатам?

Ни с кем из иностранных лидеров президент РФ Владимир Путин не встречается так часто, как с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Одно время его пытался обойти турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, но, поскольку в Сирии более или менее тихо и церемонии закладки и запуска российско-турецких проектов, как "Аккую" и "Турецкий поток", позади, Батька снова стал самым частым гостем российского лидера.

На глобальном уровне такие встречи обоснованы тем, что Беларусь – самый близкий союзник России наряду с Казахстаном. Страны связывает общая граница, история, язык, религия и культура. В отличие от украинских лидеров Лукашенко не стесняется говорить по-русски на заседании своего правительства и постоянно вспоминает о том, что его народ вместе с народами России всегда противостоял внешнему врагу.

Если говорить о частностях, то нынешняя встреча Путина и Лукашенко нацелена на подписание 28 дорожных карт. Дорожные карты – направления интеграции России и Беларуси. То есть две страны, по идее, теперь должны будут теснее взаимодействовать в экономике, политике, сферах обороны и безопасности. Если совсем утрировать – это своего рода "мини-Евросоюз" со своими наднациональными механизмами. Подробности того, что именно собираются подписать Путин и Лукашенко, еще не известны, но в целом речь идет об объединении налоговой, таможенной, и энергетической системы, объединении армий и Генштабов, создании единой валюты, а также наднациональных органов – правительства, парламента и так далее.

Понятно, что не по всем вопросам есть понимание. Если в экономических темах Лукашенко пойти на уступки не сложно, то потерять часть власти и стать кем-то вроде наместника Беларуси в конфедерации с Россией он не хотел бы.

"Для президента Путина вопрос о власти не стоит, а вот для Лукашенко, конечно, принципиальный вопрос – сохранить свою власть на территории Республики Беларусь в полном объеме. Насколько Москва может гарантировать или не гарантировать это, является предметом переговоров, которые ведутся в рамках многочисленных встреч Путина и Лукашенко", - сказал в беседе с "Вестником Кавказа" кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Не зря Батька постоянно заявляет о том, что Беларусь никогда не будет жертвовать своим суверенитетом и "никогда не войдет в состав России". Причина таких резких заявлений кроется не только в стремлении сохранить власть при интеграции с Россией, но и в страхе перед революцией. С августа 2020 года в Беларуси идут протесты. За митингами стоят оппозиционеры вроде Тихановской и Колесниковой, сидящих на литовских и польских грантах. Сближение с Россией белорусская оппозиция может использовать как предлог для подогрева митингов и смены режима. Примерно так же, как и в Украине, когда ради сохранения союза с Россией президент Виктор Янукович отказался от ассоциации с ЕС и навлек на себя "майдан". Лукашенко все это видел и как опытный политик понимает риски.

В то же время, он и не может сидеть на двух стульях, когда Европа, Британия и США загнали Беларусь под жесткий режим санкций. У Беларуси огромный госдолг – $18 млрд при ВВП в $60 млрд. Лукашенко нужно выплачивать долги перед Западом. МВФ больше не дает ему кредитов. Режим санкций с одной стороны и пандемия с другой, бьют по экономике Беларуси. Чтобы спастись от кризиса и "западных коллекторов", Минску нужен спонсор. Этим спонсором может выступить только Россия. Почти каждый год Путин выделяет по миллиарду долларов Беларуси.

Кремль оказывает не только экономическую помощь, но и политическую, и военную. В последнем послании Федеральному Собранию Путин четко дал понять странам Запада, что если кто-то сунется в Беларусь, то получит жесткий ответ. "Можно иметь любую точку зрения по поводу политики Президента Беларуси Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, – ну это уже слишком, все границы перешли уже", - сказал тогда Путин, выразив надежду на то, что "никто не перейдет красную черту". Для пущей убедительности Москва поставит Минску десятки самолетов, вертолетов и даже системы ПВО С-400.

Беларусь хоть друг и брат, но политика есть политика. За оказанное добро Россия ждет ответных действий. Учитывая прежний опыт, конечно, есть вероятность того, что саммит Путина и Лукашенко снова закончится ничем и президенты договорятся лишь о продолжении работы над дорожными картами.

"Ожидания от встречи президента Путина и действующего президента Лукашенко, конечно, очень скромные. Они в последние годы встречались очень часто, были очень длинные у них совещания, по многу часов. Но при этом не было выхода к прессе и народ не знал, чего ожидать и до чего договорились, кроме того, что "будем снова встречаться". У людей, которые настроены на интеграцию Беларуси и России в рамках Союзного государства, есть опасения, что и эта встреча не принесет каких-то прорывных историй, связанных с подписанием дорожных карт. Дорожные карты по белорусско-российской интеграции стали уже похожи на игру в карты: раньше говорили, что есть 31 дорожная карта, и из них 30 уже согласованы, а сейчас говорится, что согласованы 28 из 28 дорожных карт - но совершенно непонятно, что в этих картах содержится", - отметил Бышок.

В то же время от встречи к встрече положение Беларуси усугубляется. Запад давит еще сильнее, экономика Минска слабеет, поэтому Лукашенко придется пойти на конкретные шаги на российском треке. Со своей стороны Путин, даже имея козыри, вряд ли будет дожимать своего союзника. Поэтому, скорее всего, вопросы совместной армии, валюты и тем более единого правительства, не говоря уже о признании Крыма российским, будут опущены.

По таможне, налогам и энергетике интеграция вполне реальна. Для Лукашенко здесь самый чувствительный вопрос – топливо. После налогового маневра в России цены на импорт нефти из России в Беларусь стали дороже. Теперь белорусы не могут зарабатывать на переработке российской нефти и ее продаже дальше в Европу. Лукашенко хочет, чтобы Россия продавала топливо по внутрироссийским ценам. Однако, по мнению экономистов, Батька может максимум рассчитывать лишь на денежную компенсацию налогового маневра.

Чем на самом деле кончится саммит Путина и Лукашенко, узнаем уже скоро.