Подростки, прикурившие от Вечного огня, загладили вину приборкой в Севастополе (ВИДЕО)

Уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних жителей Севастополя, прикуривших от Вечного огня, будет прекращено, об этом сообщает ГСУ по Крыму и Севастополю.

Тридцатого августа было открыто уголовное дело по факту осквернения подростками мемориального комплекса, посвященного столетию окончания Гражданской войны 1917-1922. На видеозаписи, обнаруженной при мониторинге соцсетей, двое юношей прикуривают сигареты от Вечного огня на комплексе, а их приятельница снимает процесс. Затем один из молодых людей опубликовал видео в социальных сетях.

Злоумышленниками оказались 16-летние жители Севастополя. Молодые люди пояснили, что совершили проступок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и полностью признали вину.

"Вместе с законными представителями они обратились в департамент городского хозяйства Севастополя с просьбой загладить причиненный ущерб. Им было поручено провести работы по уборке данного мемориального комплекса и прилегающей территории. Юноши и девушка еще раз принесли свои самые искренние извинения за совершенный проступок", - отметили в управлении.

Сейчас материалы переданы в Ленинский районный суд Севастополя для решения вопроса о прекращении уголовного дела и назначении в отношении подозреваемых судебного штрафа.