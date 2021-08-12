Виновным в разливе нефти под Новороссийском грозит до двух лет лишения свободы

Разлив нефтепродуктов в районе порта Новороссийска следователи квалифицировали как загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде (ч.2 ст. 252 УК РФ).

Это более тяжелая статья, чем загрязнение морской среды (ч.1 ст. 252 УК РФ), по которому разлив проходил ранее, сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета (СК) Елена Марковская.

Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

По словам главы Кубани Вениамина Кондратьева, нефтеразлив не угрожает отдыху туристов.

"Мы совершили облет на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. Мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории. Никаких последствий разлива или утечки нефти мы не обнаружили. Никакой угрозы морской флоре и фауне, никакой угрозы отдыхающим нет", - заявил он.