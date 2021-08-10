В Турции найдено тело пропавшего россиянина

Турецкие правоохранители обнаружили тело россиянина Макара Рагина на острове Бургазада близ Стамбула. Неподалеку находилась его сумка с документами, сообщил источник в турецкой полиции.

"Тело было идентифицировано как принадлежащее ему и направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", - приводит слова собеседника РИА Новости.

Уточняется, что он прилетел на отдых в Стамбул 16 июля, а 29 июля планировал вернуться в Вильнюс, однако за день до вылета вышел из отеля и не вернулся.