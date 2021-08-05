Путин поздравил Батыргазиева с "золотом" ОИ-2020
Президент России Владимир Путин поздравил боксера Альберта Батыргазиева с победой в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба Кремля.
"Вы с честью выстояли в тяжелейшем финальном поединке, блестяще справились с поставленными задачами. Звание олимпийского чемпиона, о котором мечтает каждый спортсмен, - заслуженная награда за ваше мастерство, трудолюбие и волю", - говорится в поздравительной телеграмме.
Ранее сообщалось, что россиянин победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке Олимпиады в весовой категории до 57 кг. Батыргазиев – мастер спорта России международного класса (2018), четырехкратный чемпион России.
Вестник Кавказа
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