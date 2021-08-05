Путин поздравил Батыргазиева с "золотом" ОИ-2020

Президент России Владимир Путин поздравил боксера Альберта Батыргазиева с победой в весовой категории до 57 кг на Олимпиаде в Токио, сообщает пресс-служба Кремля.

"Вы с честью выстояли в тяжелейшем финальном поединке, блестяще справились с поставленными задачами. Звание олимпийского чемпиона, о котором мечтает каждый спортсмен, - заслуженная награда за ваше мастерство, трудолюбие и волю", - говорится в поздравительной телеграмме.

Ранее сообщалось, что россиянин победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке Олимпиады в весовой категории до 57 кг. Батыргазиев – мастер спорта России международного класса (2018), четырехкратный чемпион России.