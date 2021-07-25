Главы Минобороны Казахстана и Таджикистана обсудили ситуацию на афганской границе

Состоялся телефонный разговор министров обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева и Таджикистана Шерали Мирзо. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана, а также вопросы оказания Казахстаном помощи Таджикистану для противостояния имеющимся рискам и вызовам.

Помимо этого, главы ведомств коснулись вопросов, связанных с совещанием министров обороны стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.