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Главы Минобороны Казахстана и Таджикистана обсудили ситуацию на афганской границе

Главы Минобороны Казахстана и Таджикистана обсудили ситуацию на афганской границе

Состоялся телефонный разговор министров обороны Казахстана Нурлана Ермекбаева и Таджикистана Шерали Мирзо. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Казахстана.

В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на границе Таджикистана и Афганистана, а также вопросы оказания Казахстаном помощи Таджикистану для противостояния имеющимся рискам и вызовам.

Помимо этого, главы ведомств коснулись вопросов, связанных с совещанием министров обороны стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе.

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Вестник Кавказа

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