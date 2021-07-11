Миллиардер Ричард Брэнсон поднялся в космос на собственном космолете

Сегодня вечером американский миллиардер Ричард Брэнсон, председательствующий в правлении компании Virgin Group, поднялся в космос на разработанном дочерней компанией Virgin Galactic космолете Unity-22. Стартовой площадкой послужил космопорт "Америка" в штате Нью-Мексико.

Космолет был поднят на высоту 15 км самолетом-носителем Eve, после чего запустил реактивный двигатель, отстыковался и направился на высоту 100 км, где заканчивается атмосфера Земли и начинается открытый космос. Отстыковка состоялась в 18:25 по московскому времени.

Сделав виток вокруг Земли на суборбитальной высоте, космолет приземлится в том же космопорту "Америка".

Брэнсона в этом полете сопровождают сотрудников Virgin Galacti, включая летчиков-испытателей Дэйва Макая и Майкла Мазуччи, ответственного за исследования инженера Сириша Бандла, ведущего инженера Колина Беннета и главу программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

Таким образом, миллиардер Брэнсон на 9 дней опередил другого миллиардера, главу Amazon Джеффа Безоса, планировавшего подняться в космос 20 июля на корабле New Shepard.