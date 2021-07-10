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Пострадавшие на пожаре под Челябинском дети отдохнут в Сочи

Пострадавшие на пожаре под Челябинском дети отдохнут в Сочи

Власти Сочи готовы принять детей из населенных пунктов Челябинской области, пострадавших от пожара.

"Сочи готов принять на отдых детей из Челябинской области, пострадавшей от пожара, у нас на территории курорта несколько специализированных здравниц для отдыха и оздоровления детей", - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский, отметив, что санаторно-курортный комплекс города располагает всем необходимым для отдыха и лечения детей, передает "Интерфакс".

Мэр города-курорта пообещал челябинцам не только купание в море и санаторно -курортное лечение, но и интересную экскурсионную программу.

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Вестник Кавказа

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