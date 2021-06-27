В Нур-Султане прошли переговоры спикеров сената Казахстана и Совфеда России

Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев сегодня провел переговоры с Председателем Совета Федерации Федерального собрания России Валентиной Матвиенко, прибывшей в Казахстан с официальным визитом.

"За прошедшие годы заложен прочный фундамент нашего стратегического партнерства. Этому, прежде всего, содействуют личные дружеские отношения и доверительный диалог, сложившиеся между президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Приоритетное внимание укреплению казахстанско-российских отношений продолжает уделять Первый Президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев", - подчеркнул председатель Сената, открывая встречу, передает Sputnik Казахстан.

В ходе двусторонней встречи в стенах Сената собеседники обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Валентина Матвиенко в своем выступлении отметила позитивную динамику межпарламентского сотрудничества.

"Важно, что мы, также как главы наших государств и правительств, взаимодействуем на различных международных парламентских площадках, в том числе Межпарламентской Ассамблее. На самом деле делегация Казахстана очень активно и эффективно работает в составе Межпарламентской Ассамблеи, и с точки зрения разработки модельных законов. Ваши эксперты и учёные принимают участие и в мониторинговых миссиях, и комиссиях Межпарламентской Ассамблеи СНГ", - сказала председатель Совета Федерации, отметив, что продолжается работа парламентариев по гармонизации законодательства России и Казахстана в сфере экономики и финансов для снятия барьеров и ограничительных мер, развития совместных проектов, обеспечения эффективного взаимодействия. По её мнению, парламентарии могут содействовать более полной реализации потенциала интеграции.

Большое внимание в ходе переговоров было уделено усилению межпарламентского взаимодействия. Предложение Маулена Ашимбаева – укрепить взаимодействие между палатами для обсуждения и реализации совместных мер по решению вопросов экологии, цифрового развития, науки и по другим направлениям.

Валентина Матвиенко также поблагодарила руководство Казахстана за поддержку развития русского языка и культуры, и предложила расширять школьные и академические обмены, отметила необходимость ускорить согласование проекта межправительственного соглашения о функционировании филиалов вузов на территории двух стран.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в Сенате заинтересованы в укреплении взаимодействия парламентариев по обмену опытом в сфере законодательного обеспечения развития агропромышленного комплекса. По словам председателя палаты, агропромышленный комплекс мог бы стать одним из драйверов экономического развития Казахстана, поэтому сенаторы определили для себя эту сферу как один приоритетов.

Ашимбаев также назвал перспективным направлением сотрудничества – законодательную поддержку развития науки.

В этих целях следует активнее практиковать совместные онлайн-заседания соответствующих комитетов, а также наладить обмен опытом в экспертно-аналитической сфере, - добавил он.

Напомним, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Казахстан с двухдневным визитом. В республике она пробудет 27 и 28 июня. Это первый зарубежный визит Матвиенко с начала пандемии.