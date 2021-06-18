В Севастополе отключат ночью водоснабжение из-за ливня
Подача воды будет прекращена на ночь в Севастополе, где прошел сильный ливень, сообщает пресс-служба правительства города.
"Информируем севастопольцев о том, что сегодня ночью до 7:00 будет отключена подача холодной воды. Это связано с загрязнением и замутнением воды в водохранилище", - говорится в сообщении.
По данным местного руководства, шторм повалил 40 деревьев, подтопило школу, были отключения электричества.
Вестник Кавказа
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