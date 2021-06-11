Анапу признали лучшим туристическим направлением России

Ассоциация туроператоров России определила пять самых динамично развивающихся туристических направлений России.

Первое место заняла Анапа — по оценкам туроператора, в среднем отправиться сюда на отдых выбирают около 22% туристов. Отмечается, что здесь развивается строительство гостиничных комплексов, а пляжи и инфраструктура курорта отвечают высоким стандартам.

В АТОР уточнили, что Анапа может стать "винной столицей юга России", поскольку рядом находятся знаменитые виноградники страны, а также проводятся фестивали и мероприятия, посвященные истории и развитию виноделия.

На второй строчке расположился Татарстан. В компании подчеркнули, что республика прославилась оздоровительными и лечебными программами. Данное направление также предлагает путешественникам большой выбор экскурсий и активно развивает событийный туризм.

Замкнул тройку лидеров Мурманск. Ассоциация отмечает, что российский север набирает популярность у активных туристов, которые предпочитают уникальные маршруты, природные достопримечательности и необычную гастрономию.

В пятерку лидеров также вошли Астрахань и Тюмень. В АТОР подчеркнули, что Астрахань, помимо рыболовных туров, развивает экскурсионные программы и гастрономию. Тюмень становится привлекательным направлением для туристов благодаря термальным источникам, архитектурным и историческим достопримечательностям.