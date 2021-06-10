В Москве открылась новая пляжная зона с подогреваемыми бассейнами

На территории Северного речного вокзала в Москве начала работать зона отдыха с бассейнами, рассказал мэр города Сергей Собянин.

"Москвичи долго просили реконструировать зону Северного речного вокзала. <…> Мы несколько лет занимались реставрацией самого исторического здания речного вокзала, о котором знает вся страна по старым фильмам и вообще по своим воспоминаниям", - сообщил он.

Также реконструировали большой "Парк Дружбы", набережную, причальную стенку, создали комфортное общественное пространство, благоустроили Национальный теннисный центр.

"Мы реконструировали всю эту достаточно большую площадь, восстановили нормальный теннисный корт, создали инфраструктуру и рядом еще создали одну из самых больших пляжных зон Москвы с подогреваемыми бассейнами, и все это, в комплексе, высокого уровня центр общественных пространств с возможностью занятия спортом, с летним отдыхом, с прогулками, с ресторанами, кафе. Я считаю, что получился один из самых лучших центров отдыха Москвы, наряду с ВДНХ, "Зарядьем", "Лужниками", - заявил Собянин.

В будущем набережная Северного речного порта может быть продлена в рамках реконструкции набережных Москвы-реки.

На территории Северного речного вокзала появились три бассейна с системой обогрева воды, шезлонгами, раздевалками, зонтами, душевыми и фитобаром.