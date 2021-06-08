ЕБРР открыл офис на западе Узбекистана

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл новый офис в узбекском городе Ургенче.

Этот офис стал третьим представительством Банка в Узбекистане.

Как отметил вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк, в 2020 году Узбекистан стал крупнейшим получателем финансирования ЕБРР в Центральной Азии. По его словам, необходимо сохранить этот импульс и расширить деятельность ЕБРР для поддержки восстановления экономики в период после пандемии коронавируса COVID-19.

"Открыв наш третий офис в Ургенче, мы повысим доступность финансирования для местного малого бизнеса, который является основными работодателями в этой части страны", - цитирует Ригтеринка Podrobno.uz.