В Нур-Султане четверо школьников получили ожоги глаз на экзамене в НИШ

В многопрофильную городскую детскую больницу №2 в Нур-Султане скорая помощь привезла четырех школьников, которые жаловались на боль в глазах после экзамена, который они сдавали в кабинете с кварцевой лампой.

Пострадавшие - трое детей 2004 года рождения, один ребенок 2005 года рождения, уточнили в пресс-службе управления общественного здравоохранения Нур-Султана.

"У всех у них электроофтальмия (поражение глазного яблока) легкой степени тяжести", - добавили в управлении.

Детям назначено амбулаторное лечение. Поражение глаз вызвано кварцевой лампой, которую, вероятно, забыли выключить. Полтора часа дети находились в помещении с включенной лампой

"Да, такой факт произошел, сейчас в школе проводится служебное расследование. Официальный комментарий будет после обеда, ближе к двум часам. Это произошло в школе международного бакалавриата НИШ", - прокомментировали в пресс-службе "Назарбаев интеллектуальные школы".