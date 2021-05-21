Перевозчики оценили судоходный маршрут "Турция – Каспий"

В конце апреля состоялся тестовый рейс новой линии контейнерных и грузоперевозок из Мраморного моря в Каспийское море по внутренним водным путям России, соединившей Турцию со стратегически важным регионом Центральной Азии. Как отмечает Dry Cargo, новый судоходный маршрут ”Турция - Каспий”, разработанный P&O Maritime Logistics при поддержке DP World Yarimca и других компаний группы DP World, впервые обеспечит регулярные контейнерные перевозки между двумя рынками.

Линия ”Турция - Каспий” предоставляет преимущества в скорости и стоимости, а также снижает выбросы углерода на 17% по сравнению с автомобильным транспортом. Эффективная доставка от двери до двери будет предлагаться через ряд партнерских логистических компаний третьих сторон для дальнейших перевозок в районы Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, что обеспечит клиентам оптимизированное и беспроблемное обслуживание.

В 2020 году объем торговли между Турцией, Россией и Центральной Азией составил около $31,2 млрд. На регион приходится 6% экспорта и 9,6% импорта Турции. В том же году импорт с одним из крупнейших партнеров Турции, Россией, составил $17,8 млрд, а экспорт - $4,5 млрд.

Новая линия P&O Maritime Logistics еще больше укрепит торговые связи между турецкими предприятиями и регионом посредством прямых перевозок через российские речные системы в порты Актау и Туркменбаши в Каспийском море.

Новая линия, использующая многоцелевое судно для перевозки грузов (MCV) компании P&O Maritime Logistics, будет в основном транспортировать продукты в контейнерах, в частности, промышленное оборудование, строительные материалы, текстиль, косметику, бытовую технику и мрамор, предлагая удобные услуги по перевозке навалочных и проектных грузов.

Многоцелевые суда идеально подходят для прохождения по рекам России, и ожидается, что еще как минимум два судна будут оборудованы и классифицированы для перевозки контейнеров по маршруту новой линии в ближайшие месяцы.

Современный контейнерный терминал DP World Yarimca – один из крупнейших в Измитском заливе. Его вместимость составляет 1,3 миллиона TEU, и на его базе используются контейнерные краны Panamax и электрические козловые краны (e-RTG). Благодаря этим средствам, пробный рейс завершился в кратчайшие сроки, а эффективность обслуживания оказалась на высшем уровне.

Генеральный директор DP World Yarimca Крис Адамс считает, что ”новая линия ”Турция - Каспий” обеспечит более упорядоченное и менее дорогостоящее перемещение товаров. Благодаря нашему знанию торговых сетей между странами, мы поможем клиентам стать более конкурентоспособными на данных рынках. В условиях бурного роста торговли между этими регионами открытие нового морского пути, несомненно, станет благом для компаний, работающих с ними”.

Генеральный директор P&O Maritime Logistics Мартин Хельвег сказал: ”Существует огромный потенциал для повышения эффективности торговли между Турцией, Россией и Центральной Азией. Компания P&O Maritime Logistics была выбрана, поскольку занимается доставкой как насыпных, так и контейнерных грузов, что соответствует типу товаров, доставляемых по этому маршруту.

Поскольку на наземный транспорт приходится 95% общих выбросов углерода в транспортном секторе, новый маршрут ”река-море” станет более экономичным и экологически чистым, чем грузовой транспорт.

С помощью новой линии мы сможем сократить выбросы углерода на 17% или 0,5 тонны на контейнер, а экономия для клиента составит в среднем 10-20% по сравнению с автомобильными перевозками. Мы доставляем груз в пункт назначения на 15% быстрее по сравнению с железнодорожным транспортом, что обеспечивает ряд преимуществ нашим клиентам”.