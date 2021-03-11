В честь партизанок в горах Кавказа высадят "Сад памяти"

В честь женщин, участвовавших в партизанском движении в боях за перевалы Главного Кавказского хребта в годы Великой Отечественной войны власти Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют высадить "Сад памяти", - сообщили в Минприроды республики.

"Первая посадка деревьев в рамках международной акции "Сад памяти" будет посвящена 100 участницам партизанских движений. Памятный сад появится вблизи старого аэродрома в серверной части города Карачаевска", - рассказал представитель министерства, добавив, что в салу будут расти саженцы клена, ясеня и липы, передает "Интерфакс".

Акция запланирована на 18 марта – в ней примут участие депутаты, чиновники, общественники и волонтеры.