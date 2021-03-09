Грузия готова закупить и китайские вакцины от коронавируса

Грузия может приобрести китайские вакцины от коронавируса - Sinopharm и Sinovac, рассказала на брифинге замминистра здравоохранения страны Тамара Габуния.

Чиновница уточнила, что китайские вакцины, в первую очередь Sinopharm, до конца текущего месяца могут быть авторизованы Всемирной организацией здравоохранения.

Замглавы Минздрава добавила, что Sinopharm уже получила одобрение в Венгрии, пишет "Интерфакс".

Помимо этого, по словам Габуния, ведутся переговоры с другими производителями вакцины, в частности с Moderna (США). По дипломатическим каналам ведется работа для своевременного импорта вакцин из Индии, отметила замминистра.

Чиновница выразила уверенность, что с конца нынешнего месяца в Грузии начнется программа вакцинации, на первом этапе которой планируется поставка закупленных через платформу COVAX вакцин AstraZeneca и Pfizer.