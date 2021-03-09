Грузинский бизнесмен будет судиться футбольным клубом из Нидерландов

Предприниматель из Грузии Кахи Жордания судится с нидерландским футбольным клубом "Ден Босх". Судебный процесс состоится сегодня, сообщает местная спортивная газета Оmroepbrabant.

Жордания стал владельцем "Ден Босха" в 2018 году. В издании отметили, что грандиозные планы бизнесмену воплотить в реальность не удалось.

Королевский футбольный Союз Нидерландов заподозрил предпринимателя в отмывании денег и не зажег ему "зеленый свет" для осуществления замыслов.

Сейчас Жордания пытается отсудить у клуба два млн евро или заполучить его в собственность. В свою очередь и "Ден Босх" хочет урвать у Жордания несколько сотен тыс евро.