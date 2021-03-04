Грузия и США обсудили вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщили в Минобороны Грузии.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего стратегического сотрудничества в сфере обороны и планы на будущее.



Бурчаладзе поблагодарил своего коллегу за решительную поддержку и отметил приверженность грузинской стороны как двустороннему стратегическому сотрудничеству с США, так и избранному страной евроатлантическому курсу.



В свою очередь, Остин подчеркнул, что сотрудничество с Грузией как выдающимся и надежным стратегическим партнером имеет большое значение для Пентагона, а также заявил о готовности углубить сотрудничество. Основное внимание было уделено совместному участию грузинских и американских войск в "Миссии решительной поддержки" в Афганистане.



Помимо этого, глава грузинского оборонного ведомства поведал о поддержке США успешной реализации существенного пакета НАТО-Грузия и остановился на дальнейших перспективах расширения сферы сотрудничества, передает "Грузия Online".

