Грузия и США обсудили вопросы военного сотрудничества
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщили в Минобороны Грузии.
В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего стратегического сотрудничества в сфере обороны и планы на будущее.
Бурчаладзе поблагодарил своего коллегу за решительную поддержку и отметил приверженность грузинской стороны как двустороннему стратегическому сотрудничеству с США, так и избранному страной евроатлантическому курсу.
В свою очередь, Остин подчеркнул, что сотрудничество с Грузией как выдающимся и надежным стратегическим партнером имеет большое значение для Пентагона, а также заявил о готовности углубить сотрудничество. Основное внимание было уделено совместному участию грузинских и американских войск в "Миссии решительной поддержки" в Афганистане.
Помимо этого, глава грузинского оборонного ведомства поведал о поддержке США успешной реализации существенного пакета НАТО-Грузия и остановился на дальнейших перспективах расширения сферы сотрудничества, передает "Грузия Online".
Вестник Кавказа
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