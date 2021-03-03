В Сочи дан старт экспедиции РГО "Россия-2021"

Сегодня, во Всемирный день дикой природы, в курортном Сочи был дан старт экспедиции "Россия-2021", которую организовало Краснодарское отделение Русского географического общества (РГО).

"В состав экспедиции из 11 человек вошли ученые, врачи, спасатели, художник, блогер, фотограф и видеооператор, у каждого из которых – своя определенная задача, реализовать которую необходимо в течение 283 дней", - рассказал координатор и начальник штаба экспедиции "Россия-2021", председатель Краснодарского филиала РГО Иван Чайка, передает "Интерфакс-Юг".

Конкурс на право стать членом экспедиции был нелегким – в нем приняли участие более 1 тыс человек. Одиннадцать счастливчиков сегодня стартовали от Олимпийского парка Сочи на велосипедах, на которых они доедут до Мурманска, затем на корабле поплывут во Владивосток, а до Байкала поедут на джипах. Далее путешественников ждет пеший переход до Тувы, а оттуда сплавом они отправятся по рекам Алтайского края. Затем путешественники пересядут на велосипеды и доедут на них до Карачаево-Черкессии, после чего пешком перейдут через горы и по Кавказскому заповеднику вернутся в Сочи.

Девиз экспедиции - "Открываем Россию заново вместе". В ходе путешествия участники проведут комплекс научных исследований, патриотических и культурных мероприятий, а также апробируют ряд туристических маршрутов.

Также участники экспедиции соберут семена растений ряда российских регионов, а затем посадят их в Сочи.