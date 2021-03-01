Борьба с гололедом в Железноводске станет экологичной

Вместо использующейся в настоящее время песко-соляной смеси на дорогах Железноводска начнут применяться более экологичные материалы, информирует пресс-служба местной администрации.

Сообщается, что новая смесь не будет оставлять грязь и терять свойства при температурах ниже минус десяти градусов.

По словам мэра города Евгения Моисеева, новые средства будут соответствовать экологическим нормам для особо охраняемых природных территорий и не должны наносить вред природным факторам и здоровью жителей.