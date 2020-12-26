Раскрыта загадка брошек Эльвиры Набиуллиной

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в беседе с музыкантом Сергеем Шнуровым на канале RTVI во время готовки салата оливье рассказала о том, в чем заключался смысл выбора ее брошек для официальных выступлений в течение 2020 года. За готовкой салата оливье Набиуллина и Шнуров обсудили экономические итоги года.

Напомним, что в феврале Эльвира Набиуллина вышла комментировать решение по ключевой ставке с брошкой-аистом. В марте на ней была брошка-неваляшка, в апреле – брошка-дом, в июне – брошка-голубь, в июле – две брошки, в форме V и подковы, в августе – брошка-"пауза", в октябре – брошка-волны, в декабре – брошка-снегирь.

Отметив, что всегда украшала себя брошками, Эльвира Набиуллина обратила внимание, что "в этом году [через брошки] пыталась передать наше понимание ситуации". При этом она призвала не интерпретировать эти символические послания слишком широко, к примеру, волна в октябре вовсе не указывала на опасения ЦБ по поводу геополитических рисков от победы на президентских выборах в США Джо Байдена.

Брошка с аистом, подаренная невесткой, еще не несла никакого послания, однако обратила на себя внимание, и тогда Эльвира Набиуллина решила делать выбор осознанно. Поэтому в марте на ней и была брошка-неваляшка как знак способности ЦБ РФ удержать стабильность финансового сектора (на новом сайте Центробанка неваляшка иллюстрировал раздел антикризисных мер).

Декабрьская брошка-снегирь символизирует стойкость российской экономики, так как эта птица легко переносит заморозки. Будет ли новая брошка с посланием в январе, глава ЦБ РФ пока не решила.