Аэропорт Ингушетии намерен стать международным в 2021 году

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин сообщил, что аэропорт Магаса рассчитывает в 2021 году получить статус международного.

"Подготовлены и направлены в федеральные органы власти обосновывающие материалы об открытии для выполнения международных полетов аэропорта Магас, который имеет все технические и статусные возможности. Мы расчитываем, что в следующем году эта работа будет завершена", - приводит слова Сластенина ТАСС.

Он также отметил, что получение статуса позволит запустить новые рейсы и увеличит поток туристов в Ингушетию.