В июне в здравницах Кисловодска забронировали около 1,5 тысяч путевок

В июне санатории Кисловодска планируют принять около 1,5 тысяч турситов, которые уже забронировали путевки.

"Санатории Кисловодска начали принимать первых гостей. На сегодняшний день из 40 санаториев, расположенных на территории города, открыты для отдыхающих 16. Всего по состоянию на 15 июня до конца месяца забронировано 1 460 путевок, 326 человек уже прибыли в места отдыха и оздоровления", - приводит ТАСС слова пресс-службы городской администрации.

Главное условие открытия санаториев - соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм, требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Здравницы имеют право размещать отдыхающих только при наличии отрицательного анализа на коронавирус, за пределы санатория выход в город будет запрещен.

"Персонал здравниц также обязан проходить тесты на коронавирусную инфекцию, помещения и процедурные комнаты будут регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами", - отмечается в пресс-релизе.

Здравницы в Ставропольском крае в период распространения коронавирусной инфекции на два месяца приостанавливали свою работу. С 1 июня при выполнении всех санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора они возобновили прием отдыхающих.