Единая история региона. К вопросу создания совместной кафедры "История Центральной Азии"

В мае прошла Межрегиональная онлайн-конференция ректоров вузов России и Узбекистана, посвященная актуальным вопросам наращивания и укрепления взаимодействия в сфере образования, науки, технологий и культуры, развития совместных программ, подготовки специалистов и высококвалифицированных кадров. Конференция поддержала планируемое проведение второго Российско-Узбекского образовательного форума в 2020 году в Москве, поэтому основной разговор касался практической реализации перспективных форматов комплексного взаимодействия в образовательной, научной, инновационной сферах, в т.ч. такой новой формы взаимодействия между университетами России и Узбекистана как совместные научно-образовательные центры и факультеты.

Ректоры высших учебных заведений двух стран отмечали необходимость развития сети базовых кафедр в вузах Узбекистана, создания совместных программ подготовки аспирантов и докторантов, открытия совместных лабораторий и научных центров в университетах, а также проведения конкурсов научных исследований через государственные научные фонды двух стран.

Озвученное и вошедшее в резолюцию конференции создание совместной кафедры "История Центральной Азии" Российского государственного гуманитарного университета и Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами, не имеет аналогов в вузах Узбекистана и России. Имеющиеся кафедры по истории данного региона, являются больше "национальными" образовательными структурами. Данная кафедра создается на базе опыта востоковедческой и исторической науки и методики преподавания российской и узбекистанской системы высшего образования. Причем впервые это совместная кафедра расположена в одном из ведущих вузов Центральной Азии.

Центральная Азия хотя всегда была оспариваемым географическим термином, c крайне бурной историей, политическими проектами и научными конструкциями, которые проецировались на этот регион, тем не менее всегда оставалась единым культурным и экономическим пространством.

Единство, дружба и сотрудничество были движущими силами этой цивилизации, которая в средние века смогла создать сильную экономическую, научную, образовательную, военную, техническую, технологическую, духовную и культурную цивилизацию, служила примером для всего мира.

Это признавали еще джадиды, представители общественно-политического и интеллектуального движения Средней Азии конца XIX — начала XX века, которые глубоко осознавали, что духовные ценности народов региона являются основой объединения и всестороннего сотрудничества.

Махмудходжа Бехбуди, известный просветитель, один из идеологов и лидеров джадидизма, издатель и политик, неоднократно подчеркивал, что устойчивое политическое и социальное развитие в Центральной Азии непосредственно связано с единством и сотрудничеством всех братских наций, живущих в этом регионе.

Систематическое изучение истории Центральной Азии в России началось в конце XVIII – начале XIX вв. Это стало возможным благодаря богатым коллекциям восточных рукописей и монет.

Большой вклад в историческое изучение региона внес академик В. В. Бартольд, чьи многочисленные труды, охватывающие почти все области центрально-азиатских исследований, сформировали российскую научную школу тюркологии и иранистики.

Центральная Азия вызвала еще больший интерес у исследователей сразу же после распада Советского Союза с появлением новых стран на международной арене: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Но несмотря на рост исследований, изучающих регион с разных исследовательских перспектив и с разными целями, мало кто решается изучать Центральную Азию как целый регион. В течение последнего времени, в основном, издавались учебники, в которых единый регион Центральной Азии был искусственно разделен по этническому, либо по государственно-политическому признакам.

Однако дело в том, что исторически Центральная Азия представляет собой единое целое, и выделить в общности этногенетических корней современных среднеазиатских народов "чистую" историю невозможно без обращения к тем региональным событиям и процессам, которые протекали и за его границами.

Поэтому некоторые историки России и Узбекистана исходят из того, что при формулировке предмета истории Узбекистана и сопредельных стран региона нужно иметь в виду, что территориальные границы, в которых существует современный Узбекистан и его соседи, не тождественны историческому и географическому ареалу (это прежде всего Средняя Азия как часть более широкого географического ареала - Центральная Азия), в котором протекали события и процессы, имевшие отношение к историческому прошлому новых независимых государств региона. В большей своей части история Узбекистана и его соседей совпадает с историей Центральной Азии. Например, многие государства (каганаты, империи, ханства и т.д.), частью которых являлась территория современного Узбекистана, охватывали и территории других, суверенных государств Средней Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана) и даже государств более широкого ареала - Центральной Азии. По сей день значительные общины узбекского этноса проживают в сопредельных государствах Средней Азии, и наоборот. Это свидетельство не только миграционных процессов ХХ - начала XXI вв., но и отражение исторических ареалов их проживания в среднеазиатских государствах XIX в. и в более ранние периоды.

В связи с этим изучение событий и процессов (социально-экономических, политических, культурных, этнических и других), а значит и обучение истории конкретных стран Центральной Азии, должно идти в плотной увязке с историей единого региона.

В условиях новой геополитической реальности и появления независимых государств, возникает потребность в подготовке высококвалифицированных экспертов по истории Центральной Азии.

На кафедре "Истории Центральной Азии" наряду с курсами всемирной истории и другими общими дисциплинами по специальности "историк, преподаватель истории Центральной Азии" планируется читать курсы по истории, археологии, этнологии, исторической географии, культуре, литературе, религии, современному политическому и экономическому положению стран Центральной Азии, как единого региона с общей историей.

Учитывая общий региональный подход и восходящим к идеям академиков В.В. Бартольда, М.В. Нечкиной, Я.Г. Гулямова о фундаментальной подготовке историка, планируется изучение языков (русский, узбекский, фарси, английский), которые позволят получать широкие знания по истории региона. Кроме того, возможна организация преподавания языков других коренных этносов государств ЦА.

Под руководством преподавателей студенты будут знакомиться с важнейшими письменными источниками по истории Центральной Азии. В дополнение к базовым историческим курсам, преподаватели кафедры будут предлагать студентам разнообразные специальные курсы и семинары. В связи с повышенным интересом студентов к новейшей истории и современному положению в Центральной Азии будет вводится изучение дополнительных специальных страноведческих курсов.

С учетом богатейшего архивного фонда региона и исторических памятников, при кафедре могут быть созданы Центр архивных исследований и Центр музееведения.

Планируется самое тесное взаимодействие с российскими исследователями, представляющими такие центры как:

- Институт постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ;

- Факультет международных отношений и зарубежного регионоведения;

- Кафедра современного Востока Факультета истории, политологи и права РГГУ;

- Отделение восточных языков и культур Института лингвистики РГГУ;

- Российско-турецкий учебно-научный центр;

- Международный российско-иранский центр;

- Кафедра истории и филологии Южной и Центральной Азии Института восточных культур и античности РГГУ;

- Кафедра Истории стран ближнего зарубежья Исторического факультета МГУ;

- Кафедра Этнологии Исторического факультета МГУ.

В заключение хотим отметить еще раз, что несмотря на этническую раздельность, Центральная Азия вместе с тем, являлась и является единым регионом, где в течение тысячелетий сосуществуют и активно воздействуют друг на друга различные цивилизации. И именно в таком ракурсе она должна исследоваться. Создание подобных научно-образовательных международных структур, соответствует историческому развитию Центральной Азии и позволяет выйти за рамки этноцентрического видения истории. И это может послужить основанием для дальнейшей интеграции центральноазиатского региона, и превращения его в перспективе, в один из новых геополитических центров мира.