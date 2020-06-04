Последний полет американки с Байконура

Так что те, кто думал, что историческая миссия SpaceX Crew Demo-2 изменила игру, ошибались. НАСА планирует заплатить российскому космическому агентству за отправку на орбиту одного из своих астронавтов, а российские космонавты, вероятно, отправятся в космос из Флориды в следующем году. Как пишет Forbes, в течение нескольких дней после американского запуска, когда два астронавта НАСА впервые за почти десятилетие отправились на Международную космическую станцию (МКС) с территории США, положив тем самым конец зависимости НАСА от российского космического агентства Роскосмос, было много разговоров о тревожном сигнале для российской космической программы, а со стороны SpaceX чувствовалось определенное злорадство.

Но все не так просто, и, определенно, это еще далеко не конец сотрудничества между США и Россией. На этой неделе НАСА объявило, что отправит своего астронавта Кейт Рубинс на шестимесячную миссию на МКС в качестве бортинженера и члена экипажа Экспедиции 63/64.

Означает ли это, что во Флориде произойдет очередной запуск 55-миллионного Crew Dragon от SpaceX? Нет. В экспедицию Рубинс отправится с космонавтами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым 14 октября на космическом корабле "Союз МС-17" с космодрома Байконур в Казахстане. Ее место обойдется НАСА в $90 млн, как и во времена до SpaceX Crew Dragon.

”Стоимость осеннего контракта составляет $90252905,69 за одно место, включая всю необходимую подготовку к запуску, полету, посадке и спасению экипажа, а также ограниченные поставки груза на станцию и со станции”, - заявила вчера в электронном письме представитель НАСА Стефани Ширхольц. - В стоимость включены вспомогательные услуги, связанные с запусками и посадками”.

Тем не менее отправка Рубинс на МКС из Казахстана, вероятно, станет последним запуском астронавтов НАСА с Байконура. ”НАСА уверено в том, что американские коммерческие компании будут доступны в 2020/2021 годах для отправки астронавтов и что дальнейшие покупки мест в ”Союзе” не потребуются”, - сказала Ширхольц.

Почему Рубинс не сможет присоединиться к коллегам из НАСА Майклу Хопкинсу, Виктору Гловеру и Шеннон Уокер, а также астронавту JAXA Соити Ногучи на Crew-1, в первом запланированном путешествии SpaceX Crew Dragon на МКС, которое должно начаться 30 августа 2020 года? В конце концов, на Crew Dragon семь мест.

”Для коммерческих миссий НАСА заключило контракт на четыре места, - пояснила Ширхольц. - НАСА использует дополнительное место в коммерческих миссиях, чтобы доставлять более 220 фунтов груза туда и обратно на станцию с каждым полетом”.

Если полет Рубинс в космос на "Союзе" станет последним для НАСА, может начаться противоположная тенденция со стороны Роскосмоса: оставшись без денег от НАСА, необходимых для рентабельности использования ”Союза”, Россия будет платить SpaceX и Boeing за места.

”НАСА ведет переговоры с Роскосмосом, чтобы гарантировать, что в будущих миссиях ”Союза” и коммерческих миссиях будут присутствовать как член экипажа США, так и космонавт для продолжения безопасной эксплуатации космической станции, - сказала Ширхольц. - Ожидается, что космонавты полетят на Crew Dragon и Boeing Starliner, и наоборот. В данный момент мы прорабатываем детали подобного сотрудничества”.

Boeing проведет второе летное испытание своего космического корабля CST-100 Starliner без экипажа позднее в 2020 году.